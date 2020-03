Landsberg | OB Neuner muss Stuhl räumen – Amtsinhaber verliert Stichwahl

Es war ein ganz bitterer Abend für den amtierenden Oberbürgermeister von Landsberg am Lech Mathias Neuner. Der 53-Jährige verlor in der Stichwahl deutlich gegen Doris Baumgartl (Unabhängige Bürger) und muss seinen Stuhl nun räumen. Wir haben Ihnen dieses und weitere Ergebnisse der Stichwahlen im Kreis Landsberg zusammengetragen.

Mathias Neuner hat in den letzten acht Jahren als Oberbürgermeister in Landsberg manches erreicht. Eines ist ihm aber nicht gelungen, die Sympathie der Menschen seiner Heimatstadt für sich zu gewinnen. Dies wurde bei der Stichwahl am Sonntag einmal mehr klar. Der CSU-Mann verlor diese klar und eindeutig gegen Doris Baumgartl (66,8%), die Kandidatin der Unabhängigen Bürger. Der enttäuschte Amtsinhaber kündigte nach der Niederlage gegen die bisherige 2. Bürgermeisterin noch am Abend an sich ganz zurückzuziehen. Das errungene Stadtratsmandat wird er nicht antreten.

In Geltendorf wird mit Robert Sedlmayr der Kandidat der ÖDP Rathauschef.

Die Stichwahlergebnisse im Kreis Landsberg im Überblick

Dießen : Sandra Perzul (Dießener Bürger) 55,8 % | Florian Zarbo (Freie Wähler) 44,2 %

: Sandra Perzul (Dießener Bürger) 55,8 % | Florian Zarbo (Freie Wähler) 44,2 % Finning : Siegfried Weißenbach (Dorfgemeinschaft Oberfinning, Ortsteilliste Unterfinning) 57,3 % | Stefan Hülmeyer (Die Finntrachinger) 42,7 %

: Siegfried Weißenbach (Dorfgemeinschaft Oberfinning, Ortsteilliste Unterfinning) 57,3 % | Stefan Hülmeyer (Die Finntrachinger) 42,7 % Geltendorf : Robert Sedlmayr (ÖDP) 57,5 % | Claudius Mastaller (Unabhängige Bürger) 42,5 %

: Robert Sedlmayr (ÖDP) 57,5 % | Claudius Mastaller (Unabhängige Bürger) 42,5 % Greifenberg : Patricia Müller (LWD) 51,4 % | Hagen Adler (Neugreifenberg) 48,6 %

: Patricia Müller (LWD) 51,4 % | Hagen Adler (Neugreifenberg) 48,6 % Landsberg : Doris Baumgartl (Unabhängige Bürger) 66,8 % | Mathias Neuner (CSU) 33,2 %

: Doris Baumgartl (Unabhängige Bürger) 66,8 % | Mathias Neuner (CSU) 33,2 % Pürgen : Wilfried Lechler (Dorgemeinschaft Stoffen) 53,1 % | Hans-Peter Rehm (Dorfgemeinschaft Pürgen) 46,9 %

: Wilfried Lechler (Dorgemeinschaft Stoffen) 53,1 % | Hans-Peter Rehm (Dorfgemeinschaft Pürgen) 46,9 % Reichling : Johannes Leis (WählerGemeinschaft) 51,5 % | Alfons Schelkle (Dorfgemeinschaft Reichling) 48,5 %

Die Ergebnisse der Stichwahlen in der Region Augsburg