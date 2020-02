Landsberg sucht Wahlhelfer für die Kommunalwahlen im März

Am 15. März sind gleich vier Wahlzettel auszuzählen: je eine Stimme für den Oberbürgermeister und den Landrat, dann ein großer Wahlzettel auf dem der Wähler 30 Stimmen für den Stadtrat abgeben kann und ein noch größerer Wahlzettel für den Kreitag, bei dem 60 Stimmen verteilt werden dürfen. Während sich die Stimmen für den Oberbürgermeister und den Landrat ziemlich schnell auszählen lassen, wird die Auswertung der Stimmzettel für den Stadtrat und den Kreistag deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Daher sucht das Bürgerbüro noch Wahlhelfer, die sich als freiwillige Mitglieder für die Wahl- und Briefwahlvorstände zur Verfügung stellen.

Um einen Anreiz zu setzen, bekommen die Wahlhelfer eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Da die Auswertung der Stimmzettel bei einer Kommunalwahl erfahrungsgemäß meist bis nach Mitternacht dauert, wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 Euro gezahlt. Bei allen anderen Wahlen liegt diese üblicherweise bei 50 Euro.

Als Wahlhelfer kann sich melden, wer in Landsberg am Lech wahlberechtigt ist, also

• EU-Bürger oder Bürgerin ist,

• am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist und

• die Hauptwohnung oder einzige Wohnung in Landsberg am Lech hat

Wer Interesse hat, sich bei der Kommunalwahl am 15. März als Wahlhelfer einzubringen, kann sich unter buergerbuero@landsberg.de melden.