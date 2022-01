Landsberg | Ulla Schäfer als Stadträtin vereidigt

Im Rahmen der Stadtratssitzung am 19. Januar 2022 verabschiedete Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl Stadtrat Tom Bohn (FDP), der aus beruflichen Gründen seinen Sitz im Plenum aufgab.

„Ich danke Ihnen für Ihr Engagement für unsere Stadt und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Wir freuen uns, dass sie Landsberg nicht gänzlich den Rücken kehren und auch weiterhin eng mit der Stadt verbunden bleiben“, so Baumgartls Worte an den Kulturschaffenden, der zukünftig überwiegend in Berlin tätig sein wird.

Als Nachfolgerin Bohns vereidigte Baumgartl die ebenfalls der Fraktion der FDP angehörige Ulla Schäfer. Die 52-Jährige stellvertretende Vorsitzende des FDP Kreisverbands hat als einzige Vertreterin ihrer Partei bereits seit 2020 einen Sitz im Landsberger Kreistag.

„Ich werde mich dafür einsetzen, die Stadt Landsberg, in der ich seit 25 Jahren lebe, behutsam weiterzuentwickeln und mit ihrem liebenswerten Charme auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Gerade auch für die Jugend soll Landsberg Heimat sein und bleiben“, bemerkt die Mutter zweier Töchter.