W ie bereits gemeldet läuft d ie Testverordnung des Bundes, die u.a. a uch den Betrieb der bundesweiten Testzentren regelt, am 30. Juni 2022 aus. Ob es eine Verlängerung geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Damit stellen auch die kommunalen Testzentren zum 30. Juni 2022 planmäßig ihren Betrieb ein. Das MVZ Landsberg, das seit August 2020 – im Auftrag des Landratsamtes Landsberg – den Testbetrieb am Pandemiezentrum in Penzing gewährleistet hat (knapp 100.000 durchgeführte Tests) , führt am Freitag, 24.06.2022 , die letzten Tests durch.