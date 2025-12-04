Newsletter
Landshuter Polizei erteilt Platzverweis nach rechtsradikalen Parolen in Gaststätte
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT. Am Abend des 29. November 2025, wurde die Polizei zu einem Vorfall in einer Gaststätte in der Zweibrückenstraße gerufen. Der Einsatz erfolgte um circa 20:30 Uhr nach einer Meldung eines Gastes.

Rechtsradikale Parolen führen zu Polizeieinsatz

Ein 21-jähriger obdachloser Mann aus Polen hatte in der Gaststätte mehrfach in Anwesenheit der Gäste eine rechtsradikale Parole gerufen. Aufgrund seines Verhaltens sah sich ein Gast gezwungen, die Polizei einzuschalten.

Polizei erteilt Platzverweis

Die eintreffende Streife stellte die Personalien des offensichtlich stark alkoholisierten Mannes fest und sprach ihm einen Platzverweis aus. Der Fall zieht nun weitere Ermittlungen nach sich.

Ermittlungen wegen Verdachts auf verfassungswidrige Symbole

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat den Staatsschutz eingeschaltet, um den Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu prüfen.

Veröffentlicht: 04.12.2025, 13:30 Uhr

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel