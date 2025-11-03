Newsletter
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Landwirt stirbt nach Kuhangriff in Garching: Polizei ermittelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

GARCHING AN DER ALZ, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Sonntagmorgen, 2. November 2025, ereignete sich ein tragischer Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Garching an der Alz. Ein 76-jähriger Landwirt verlor nach einem Vorfall mit Kühen im Stall sein Leben. Er erlag seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.  

Unfallhergang im Stall

Der 76-Jährige und mehrere Angehörige waren am frühen 2. November 2025 in einem Stall des landwirtschaftlichen Anwesens tätig. Laut den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen stieß eine Kuh den Landwirt zu Boden. Eine zweite Kuh traf ihn vermutlich mit einem Huf im Oberkörper. Die Angehörigen eilten zur Hilfe und brachten den Verletzten aus dem Gefahrenbereich heraus. Der Rettungsdienst wurde umgehend alarmiert.

Vergebliche Rettungsversuche

Im Rettungswagen wurde der Mann zunächst erstversorgt. Doch sein Zustand verschlechterte sich schnell dramatisch. Er musste unter laufender Reanimation in ein Klinikum eingeliefert werden, wo er wenig später verstarb. Ein Kriseninterventionsteam (KIT) stand den Angehörigen zur Seite.

Ermittlungen laufen

Die Polizeiinspektion Altötting führte die ersten Ermittlungen durch, bevor der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Traunstein die Untersuchungen übernahm. 

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

