Landwirtschaftliche Halle in Langerringen-Gennach wird ein Raub der Flammen

Am Sonntagabend ging gegen 20:40 Uhr in der Einsatzzentrale ein Notruf ein. Eine landwirtschaftliche Halle im Langerringer Ortsteil Gennach stand in Flammen. Neben den Feuerwehren aus Langerringen und Gennach rückten auch Einsatzkräfte aus Hiltenfingen, Ettringen, Kaufering und Schwabmünchen an, um das Großfeuer in den Griff zu bekommen.

In dem Gebäude waren neben Heu und Baumaschinen auch ein Dieseltank untergebracht, ein anspruchsvoller Einsatz für die Floriansjünger. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die NINA-App gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Trotz des schnellen Eingreifens wurde die Halle vollkommen zerstört. Über die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes kann zur Stunde nur spekuliert werden.

Erst vor wenigen Tagen war in Augsburg-Inningen die Halle der Alten Ziegelei in Brand geraten. Auslöser für den Großbrand damals war wohl ein Fehler in der auf dem Dach verbauten PV-Anlage gewesen.