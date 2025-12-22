Newsletter
Mittwoch, Dezember 24, 2025
6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Landwirtschaftsminister lehnt Zuckersteuer ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) lehnt die Einführung einer Zuckersteuer in Deutschland kategorisch ab. “Wir brauchen keine Zuckersteuer”, sagte er der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe). “Steuererhöhungen stehen auch nicht im Koalitionsvertrag.”

Landwirtschaftsminister Lehnt Zuckersteuer Ab
Einkaufsregal in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zugleich sagte der Minister, dass er kein Freund von Verboten sei. “Bei Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten haben wir eine freiwillige Reduktionsstrategie mit der Lebensmittelwirtschaft vereinbart, die wirkt.”

Hinsichtlich des Problems übergewichtiger Kinder sagte der Minister, viele Faktoren spielten dabei eine Rolle. “Zu wenig Bewegung, zu viele elektronische Medien können daran beispielsweise auch beteiligt sein.” Zusammen mit dem Gesundheits- und dem Familienministerium wolle sein Haus daher eine Kampagne starten, “damit deutlicher wird, dass gesunde Ernährung und Bewegung zusammenhängen. Dazu haben wir auf Ministerebene die ersten Gespräche geführt.”

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zuvor eine Bundesratsinitiative zur Einführung einer Zuckersteuer angekündigt.

Widerstand kam auch bereits aus der Lebensmittelindustrie. Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und des Lebensmittelverbands Deutschland, sagte der “Rheinischen Post”, dass es “bemerkenswert” sei, dass Günther es für den richtigen Zeitpunkt halte, kurz vor Weihnachten den Menschen mit einer neuen Steuer “die Lust auf Süßes zu versauern”.

Die Zuckersteuer sei “aus gutem Grund 1993 abgeschafft” worden. Vergleichbare Abgaben in Großbritannien und Dänemark hätten aus seiner Sicht keinen Erfolg gezeigt. “Vielleicht wäre es hilfreich, wenn die Landesregierung statt über die Ernährungswirtschaft endlich mit uns sprechen würde”, sagte er.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Sport

Ex-DFB-Kicker Sebastian Hertner (†34) stirbt bei tragischem Sessellift-Unfall

0
Im montenegrinischen Skigebiet Savin Kuk ist der frühere Fußballprofi...
Polizei & Co

Augsburg: Über 500 Temposünder auf A8 bei Neusäß erwischt, 14 Fahrverbote verhängt

0
Augsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte am Samstag...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Augsburg Stadt

Manuel Baum bleibt Cheftrainer beim FC Augsburg

0
Manuel Baum bleibt bis Saisonende Cheftrainer des FC Augsburg....

Neueste Artikel