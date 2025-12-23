Landwirtschaftsminister will auf Fleisch nicht verzichten

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) kann sich ein Leben ohne Fleisch kaum vorstellen. Auf eine entsprechende Frage sagte Rainer der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe): “Nein, nur sehr schwer.”

“Allerdings halte ich unsere kirchlichen Fastentage ein, Aschermittwoch oder Karfreitag.” Rainer äußerte sich auch zu den stark gestiegenen Dönerpreisen. “In einem guten Döner ist jedenfalls alles drin, was man braucht, und gute Qualität ist ihren Preis wert”, so der CSU-Politiker.

Der Minister sagte weiter, dass die Lebensmittelpreise sich insgesamt seit 2020 um mehr als 30 Prozent erhöht hätten. “Fleisch noch mehr als andere Lebensmittel. Und die Verbraucher achten wieder sehr genau auf die Preise. Deshalb lehne ich es auch ab, mit staatlichen Aufschlägen wie einer Erhöhung der Mehrwertsteuer, Fleisch noch künstlich zu verteuern.”