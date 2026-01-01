Lang lobt Social-Media-Präsenz von Söder

Grünenpolitikerin Ricarda Lang hält die Social-Media-Präsenz von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für vorbildlich.

“Er beherrscht die Kunst, Nähe über den Lebensstil herzustellen”, sagte Lang dem “Spiegel”. “Er stellt ja nicht seinen Fleischfetisch zur Schau, weil er dumm ist, sondern weil er erkannt hat: Menschen haben das Gefühl, ihr Lebensstil werde infrage gestellt. Beispielsweise weil sie Fleisch essen oder Auto fahren.” Diesen Menschen gebe Söder das Gefühl, auf ihrer Seite zu sein, sagte Lang.

“Wir sollten Faktoren wie Emotionalität, Anerkennung und Zugehörigkeit in der Politik nicht unterschätzen”, riet sie. “Markus Söder hat das verstanden.”