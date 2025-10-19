Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
14.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Lang will Grüne “näher an den Alltag der Menschen heranrücken”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang wirft der AfD vor, “Ängste und Hass” zu schüren und die Situation in Deutschland zu verschärfen. “Die AfD profitiert von den Problemen, nicht von ihrer Lösung”, sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Lang Will Grüne &Quot;Näher An Den Alltag Der Menschen Heranrücken&Quot;
Ricarda Lang am 17.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Die AfD sei “umso erfolgreicher, je mehr sie Ängste und Hass schürt – und verschärft damit die Situation der Menschen, statt sie zu verbessern”, sagte Lang. Die Grünen-Politikerin hob mit Blick auf die AfD hervor: “Sie lebt davon, dass es Deutschland, im Osten und im Westen, schlecht geht – nicht davon, dass es den Menschen besser geht. Für mich ist die AfD weder die Partei des kleinen Mannes noch der ostdeutschen Interessen.”

Zugleich räumte Lang ein, dass sowohl die AfD als auch die Partei Die Linke stark “vor Ort präsent” seien. “Es macht einen Unterschied, ob ich einen Wahlkampfstand vorm Supermarkt mache – oder konkret Mieterberatung anbiete, bei der Jobsuche oder beim Schreiben von Bafög-Anträgen helfe”, hob Lang hervor. “Das wäre ein guter Weg, auch für uns Grüne, wieder näher an den Alltag der Menschen heranzurücken.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel