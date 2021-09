Langjähriger Sponsor bleibt dem FC Augsburg erhalten

LOTTO Bayern und der FC Augsburg haben ihre seit über 22 Jahren bestehende Partnerschaft für die kommenden beiden Spielzeiten verlängert. Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung bleibt somit Exklusivpartner des Fußball-Bundesligisten bis zum Ende der Saison 2022/23.

Die Partnerschaft beinhaltet für LOTTO Bayern neben den TV-relevanten Werbepräsenzen u. a. neue Digitalformate zur Kommunikation im Online- und Social Media-Bereich sowie Aktionen bei Bundesliga- Heimspielen des FCA. Rund um die 17 Auswärtsspiele des FCA wird es zudem ein digitales Auswärtsspiel-Quiz mit attraktiven Gewinnen geben, an dem die Fans via Instagram Story teilnehmen können.

„Der FC Augsburg hat sich in der Bundesliga seit seinem Aufstieg vor zehn Jahren zu einer festen Größe etabliert. LOTTO Bayern stand dabei fest an seiner Seite. Ich freue mich sehr, dass diese langjährige Kooperation für weitere zwei Jahre verlängert und die starke Partnerschaft fortgeführt wird. Die zahlreichen Fans aus der Fuggerstadt und der Region Schwaben werden auch in den kommenden

Spielzeiten große Emotionen mit ihrem Traditionsverein erleben“, betont Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, zu dessen Ressort auch LOTTO Bayern gehört.