Am gestrigen Freitag (09.07.21) kam es um 11.35 Uhr auf einem Parkplatz in Langweid am Lech (Landkreis Augsburg) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin.

Die Pkw-Lenkerin übersah beim Rückwärtsfahren eine querende Fußgängerin. Die Fußgängerin erlitt einen Oberschenkelhalsbruch und musst in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

