Lars Ricken wird neuer Sport-Geschäftsführer beim BVB

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat eine Neustrukturierung seines Geschäfts- und Unternehmensbereichs Sport angekündigt. Unter anderem habe man beschlossen, dass Ex-Profi Lars Ricken ab 1. Mai als Geschäftsführer Sport fungieren und den sportlichen Bereich des Klubs verantworten werde, teilte der BVB am Montag mit.

Borussia-Dortmund-Spieler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ricken, der in seiner bisherigen Funktion als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums die strategische, personelle und budgetäre Verantwortung der größten Abteilung des BVB trug, erhält demnach einen bis zum 30. Juni 2027 datierten Vertrag. Zuvor hatten bereits die Geschäftsführer Thomas Treß und Carsten Cramer ihre Verträge vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

Sebastian Kehl soll weiterhin als Direktor Sport fungieren. Bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Kehl werde Ricken im Sommer Gespräche aufnehmen, hieß es. Zudem soll Sven Mislintat am 1. Mai als Technischer Direktor seine Arbeit mit dem Schwerpunkt “Kaderplanung” aufnehmen und in seiner neuen Funktion direkt an Ricken und Kehl berichten.