Weniger als 1 Min.Lesezeit

Laschet über europäischen Atomschirm: “Aktuell ist es kein Thema”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Armin Laschet (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, hält eine Diskussion über einen eigenständigen europäischen Atomschirm derzeit für verfrüht.

Armin Laschet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das ist eine sehr komplizierte Frage”, sagte Laschet am Freitag den Sendern RTL und ntv. In Europa gebe es mit Frankreich und Großbritannien zwei Atommächte, die beide ihre eigenen Strategien hätten. Auch sei unklar, ob sie diese Bereitschaft mit anderen teilen würden. “Also perspektivisch kann man über vieles nachdenken. Aktuell ist es kein Thema”, sagte Laschet.

Mit Blick auf Gesprächsangebote aus Frankreich über eine Ausweitung des französischen Atomschirms sagte Laschet: “Sprechen sollte man immer, erst recht mit französischen Präsidenten.” Wie eine Beteiligung Deutschlands überhaupt aussehen könnte, müsse dann miteinander erörtert werden: “Wer hat die Entscheidungsbefugnis? Wie funktioniert das? Wer trägt die großen Kosten? Denn Nuklearmacht zu sein, bringt Milliardenkosten mit sich. Also da würde ich jetzt nicht in einen schnellen Überschwang fallen, sondern einfach mal abwarten, wie sich solche Gespräche und Ideen weiterentwickeln.”

