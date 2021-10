Laschet übernimmt Verantwortung für Wahlschlappe

CDU-Chef Armin Laschet hat auf dem „Deutschlandtag“ der Jungen Union (JU) die Verantwortung für das schwache Wahlergebnis übernommen. „Die Verantwortung trage ich als Vorsitzender und Kanzlerkandidat“, sagte er am Samstagvormittag. Es komme jetzt in der Oppositionszeit darauf an, nicht „schrill zu werden, nicht plump zu werden“, so Laschet.

Armin Laschet, über dts Nachrichtenagentur

Er verteidigte seinen Kurs, auf Jamaika-Verhandlungen zu drängen und beklagte, dass bei Gesprächen etwas nach außen gedrungen war. Der Unions-Kanzlerkandidat widersprach auch der Einschätzung von Parteikollege Friedrich Merz, wonach die CDU ein „Sanierungsfall“ sei. „Wir haben im Wahlkampf unsere Positionen gehabt, die wir auch weiter haben“, so der CDU-Vorsitzende.