Sonntag, Januar 11, 2026
Politik & Wirtschaft
Laschet wirft Merz-Ministern Unselbstständigkeit vor

Der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat den Ministern der schwarz-roten Bundesregierung mangelnde Eigenständigkeit vorgeworfen. “Uns fehlt die Mentalität, dass sich Fachminister verpflichtet fühlen, ein Problem zu lösen ohne den Kanzler”, sagte Laschet den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben).

Daher müsse Friedrich Merz (CDU) als Regierungschef immer wieder intervenieren. “Ich würde mir eine Regierung wünschen, in der auch die Fachminister ihre Arbeit machen und gemeinsam unser Land wieder wettbewerbsfähig und wirtschaftlich stärker machen.” Die Regierung müsse innenpolitisch und wirtschaftspolitisch mehr bewegen. “Aber das kann auch eine Wirtschaftsministerin, ein Finanzminister oder eine Arbeitsministerin”, sagte Laschet, der Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl 2021 war, mit Blick auf Katherina Reiche (CDU), Lars Klingbeil und Bärbel Bas (beide führen die SPD).

Die nötigen Reformen müssten jetzt kommen. Laschet erinnerte daran, dass die großen Rentenreformen früher mit Fachministern wie Norbert Blüm (CDU) verbunden gewesen seien – “nicht mit dem Kanzler”. Merz sei “im Moment” der richtige Kanzler, der internationale Erfahrung mitbringe und einen starken Auftritt habe, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. “Es ist keine Minute zu viel in Außenpolitik investiert.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

