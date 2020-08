„Lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft blicken“ | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, August 2020

Liebe Augsburgerinnen und Augsburger,

heute ist mein dreimonatiges Amtsjubiläum als Oberbürgermeisterin. Die vergangenen Monate brachten einige Herausforderungen mit sich, viele Entwicklungen verliefen durch die Corona-Pandemie anders als erwartet.

Als Wirtschafts- und Finanzreferentin habe ich diese Kolumne begonnen, nun möchte ich sie gerne als Oberbürgermeisterin weiterführen und hier zu Themen berichten, die die Stadt bewegen.

Die (endlich) konstant hohen Temperaturen zeugen davon, dass der Sommer in Augsburg angekommen ist. Im Zuge der Lockerungen hat die Stadt gemeinsam mit Augsburg Marketing und der Regio Tourismus GmbH unter dem Namen „Augsburger Stadtsommer“ ein Maßnahmenpaket entworfen, das unserem Stadtleben neue Impulse geben und eine Brücke der Entlastung für die Unternehmen, gerade in Einzelhandel und Gastronomie, in der finanziell angespannten Lage schlagen soll – alles im Rahmen der bestehenden Corona-Auflagen. Die Lampions in der Annastraße geben den Ton für das bunte Programm an: Geboten sind zahlreiche kulturelle Veranstaltungen auf der Sommerbühne im Annahof, Fahrgeschäfte und Süßwarenstände auf unterschiedlichen Plätzen der Innenstadt, Gastronomie im Außenbereich, Führungen, Ausstellungen, Outdoor-Angebote und vieles mehr. Ein ganz besonderes musikalisches Angebot wird ab dem 6. August auf der Freilichtbühne zu sehen sein: An fünf Abenden wird die einzigartige Kulisse am Roten Tor mit musikalischer Vielfalt bespielt: von der bekannten Italo-Pop-Schlager-Band „Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“ über das Rock-Trio „John Garner“, den Jazz-Pianisten Tim Allhoff, die Folk-Musikerin Karolina Cicha mit ihrer Band und den Augsburger Philharmonikern bis hin zu der Berliner Elektro-Formation „Brandt Brauer Frick“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Tickets gibt es unter: https://www.augsburg-city.de/veranstaltungen/freilichtbuehne

Und auch für Kinder und Jugendliche können wir endlich wieder Aktionen anbieten. So zum Beispiel die Mitmachausstellung „Kinder Kunst Corona – Deine Bilder im Museum“, bei der Kinder und Jugendliche ihre selbst gemalten Bilder, Fotografien und Collagen zum Thema Corona bis zum 8.8. im Glaspalast abgeben und aufhängen können. Im Rahmenprogramm werden viele Workshops angeboten – ich werde zum Beispiel am 4. August von Eva Heller „Die wahre Geschichte von allen Farben“ vorlesen. Anmelden können Sie Kinder und Jugendliche unter augsburg.de/kinderkunstcorona.

Wie Sie sehen: Vieles ist in Bewegung. Lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft blicken und weiterhin gemeinsam alles dafür tun, dass wir den Sommer in unserer schönen Stadt genießen können. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Eva Weber

Eva Weber ist seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Seit Mai 2014 veröffentlicht sie eine regelmäßige Kolumne exklusiv bei Presse Augsburg.