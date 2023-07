Lastwagen prallt gegen Baum – Lkw-Fahrer kommt bei Unfall auf der B12 in Lindau ums Leben

Am Donnerstagabend verstarb ein 54-jähriger bei einem Verkehrsunfall in Lindau.

Der Mann befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße 12 von Lindau kommend in Richtung Weißensberg. Aus ungeklärter Ursache kam er auf Höhe der dortigen Tankstelle nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer versuchten noch dem 54-Jährigen zur Hilfe zu kommen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er aber letztlich an der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann ein medizinisches Problem und steuerte in Folge dessen das Fahrzeug von der Fahrbahn bis er an dem Baum zum Stehen kam. Am neuwertigem PKW Mercedes entstand ein enormer Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf mindestens 70.000,- Euro belaufen. Für die Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, musste die Bundesstraße 12 für etwa drei Stunden gesperrt werden.

Am Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizei Lindau, sechs Fahrzeuge der Feuerwehr Lindau mit insgesamt 36 Einsatzkräften, zwei Rettungswägen, ein Notarzt, sowie der Einsatzleiter des Rettungsdienstes Lindau beteiligt.

