LatteGo! Der Philips 5400 Series Kaffeevollautomat im Test

Mehr als jeder zweite Deutsche trinkt im Durchschnitt seinen morgendlichen Kaffee. Dazu kommt nicht selten eine Tasse am Nachmittag. Unsere Nation ist nicht umsonst im direkten Vergleich unter den Top 10 Abnehmern, was den Konsum von Kaffee betrifft. So kommen circa 5,66 Kg Kaffee auf jeden von uns. Wer hier die Freiheit eines Kaffeevollautomaten genießen will, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Marken, Funktionen und Designs bestimmen die breite Auswahl an Geräten. Wir möchten Ihnen daher unsere Empfehlung vorstellen: die Philips 5400 Series mit ihrem gesamten Leistungsumfang. Welche Funktionen Sie erwarten und welche Vorzüge dieses verchromte Modell hat, erfahren Sie im folgenden Artikel!

Modernes Gerät mit einfacher Bedienbarkeit

Wenn wir unseren Kaffee trinken möchten, wollen wir uns nicht mit komplizierter Software auseinandersetzen. Die Philips 5400 Series bietet uns daher eine intuitive Touchfunktion mit einfacher Bedienbarkeit. Das haben wir im Test als sehr angenehm empfunden, da auch weniger technisch versierte Menschen optimal mit dem Gerät umgehen können. Das TFT Display ist nicht nur einfach zu bedienen, es glänzt auch mit einer guten Ablesbarkeit und Helligkeit. Besonders am dunklen Morgen stehen wir hier vor keinen Problemen.

In unserem Test konnten wir das Display im Vergleich mit Konkurrenzprodukten besten Gewissens als Sieger auswählen. Das liegt nicht zuletzt an der sehr angenehmen Größe und Einbindung ins moderne Design. Auch was das Volumen des Kaffeesatzbehälters von 12 Portionen angeht, liegt die Philips 5400 Series hier vorne. Gleiches gilt für das Fassungsvermögen von 275g Kaffeebohnen.

Breite Auswahl an Kaffeespezialitäten

Jeder Mensch trinkt seinen Kaffee anders. Zumindest haben wir genau das so empfunden, als wir uns mit der Philips 5400 Series auseinandergesetzt haben. Mit 12 verschiedenen Variationen aus der ganzen Kaffeebohne, ist dieser Vollautomat sehr abwechslungsreich. Jedes Getränk wird dabei mit 15 Bar Druck zubereitet. So müssen wir uns nicht auf den klassischen Kaffee beschränken und wählen bei Bedarf aus einer breiten Auswahl. Angefangen bei leichtem Cappuccino bis hin zu starkem Espresso: hier wird jeder Kaffeetrinker glücklich.

Die Trinktemperatur sowie die Aromastärke (fünf Stufen) sind digital einstellbar. Das hat uns besonders gut gefallen, da diese Faktoren den Geschmack des Kaffees maßgeblich beeinflussen. Dazu kommen die 12 Einstellungsmöglichkeiten des Mahlgrads und bis zu vier Benutzerprofile für größere Haushalte. Vergleichbare Produkte anderer Hersteller hatten an dieser Stelle Probleme mit der Genauigkeit und der Auswahl in den Einstellungen.

Unser Highlight: das LatteGo Milchsystem

Milchschaum zu erzeugen ist keine Neuheit auf dem Markt. Jedoch ist die Art wie die Philips 5400 Series dies macht, für uns besonders interessant. In unserem Test konnten wir feststellen, dass dieser Kaffeevollautomat zwei wichtige Eigenschaften beim Erzeugen von Milchschaum besitzt. Der Schaum wird vorerst auf Temperatur gebracht, was ein starkes Abkühlen unseres Getränks verhindert. So haben wir auch mit Milchschaum ein Heißgetränk ohne Kompromisse. Die hohe Festigkeit des Schaumes merken wir auch bei der Anwendung unserer individuellen Kaffeeschablone: Das Kakaopulver sinkt nicht ein und erzeugt so ein kräftiges Bild auf dem Schaum.