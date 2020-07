„LAUF – für dich. für mich. für uns.“ – Landkreis Augsburg startet Charity-Sportangebot

In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Menschen regelmäßige Bewegung an der frischen Luft in ihren Alltag integriert und ihre Leidenschaft für das Joggen, Walken oder Fahrradfahren entdeckt. Über die Sommermonate bietet sich nun die ideale Gelegenheit, weiterhin aktiv zu sein.

Der Landkreis Augsburg hat dazu den virtuellen Charity-Lauf „LAUF – für dich. für mich. für uns.“ ins Leben gerufen. Von 5. bis 31. Juli 2020 können alle Landkreisbürgerinnen und -bürger sowie alle Sportbegeisterten aus der Region daran teilnehmen und dabei etwas Gutes tun.

„Der Charity-Lauf soll ein kleiner Ausgleich für die vielen Sportveranstaltungen sein, die in diesem Jahr leider nicht stattfinden können. Üblicherweise werden beim Landkreislauf oder auch unseren Landkreismeisterschaften Spenden für den guten Zweck gesammelt. 2020 möchten wir dies im Zuge unseres virtuellen Laufs umsetzen“, so Landrat Martin Sailer. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die „Kartei der Not“, die damit Menschen unterstützt, die durch die Corona-Pandemie unverschuldet in Not geraten sind.

Sei dabei und werde aktiv!

Wer beim Charity-Lauf dabei sein möchte, kann sich ab 29. Juni unter www.sportlandkreis.de anmelden und einen Spendenbetrag auswählen. Dann geht es auch schon los: Sportlich aktiv werden – egal ob Laufen, Radfahren, Wandern, Walken oder Spazieren gehen –im Anschluss ein Foto hochladen und Teil der Unterstützerwand werden. Zum Dank erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein kleines Geschenk ihrer Wahl.

Weitere Informationen gibt es unter www.sportlandkreis.de.