Lauingen | 82-Jähriger nach großer Suchaktion tot im Wald aufgefunden

Am Donnerstagabend (28.10.2021), gegen 19.00 Uhr, informierte eine Frau den Notruf der Polizei, dass ihr 82-jähriger Ehemann nach Waldarbeiten in einem Forst nahe Lauingen nicht nach Hause zurückkehrte.

Da anzunehmen war, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befand, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben zahlreichen Streifenbesatzungen der örtlichen Polizei waren u.a. ein Zug der Bereitschaftspolizei aus München, die freiwilligen Feuerwehren Lauingen und Gundelfingen, das Drohnenteam des BRK und eine Rettungshundestaffel des BRK sowie ein Suchtrupp des Technischen Hilfswerkes an der Absuche beteiligt. Insgesamt waren rund 100 Personen in dem Hilfseinsatz involviert. Gegen 24.00 Uhr konnte der Vermisste jedoch nur noch leblos aufgefunden werden. Ein Kriseninterventionsteam (KIT) und eine Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Rettungsdienstes betreuten die Angehörigen. Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Ein Unfall bei Waldarbeiten erscheint aktuell eher unwahrscheinlich. Vieles deutet auf eine natürliche Ursache hin. Fremdeinwirkung Dritter kann jedoch – Stand jetzt – ausgeschlossen werden.

