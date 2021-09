Lauingen | Angriff auf Polizeibeamte

Ein 38-Jähriger und sein 60-jähriger Nachbar gerieten am Samstag gegen 16:30 Uhr in der Johann-Rauschmayr-Straße in einen Streit, woraufhin es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam.

Als der 28-Jährige anschließend die Wohnung des Älteren verlassen wollte, schlug er mit der Faust gegen die Glastüre, so dass diese zu Bruch ging. Hierbei zog er sich eine Verletzung an der Hand zu. Auch der 60-Jährige wurde durch einen Schlag in das Gesicht leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der 38-Jährige im Innenhof des Anwesens, während der 60-Jährige in seiner Wohnung am Fenster stand. Nach diversen gegenseitigen Beleidigungen drohte der 60-Jährige, ein Messer auf die anwesenden Personen zu werfen. Zwar konnte dies zunächst von der Polizei unterbunden werden, er warf jedoch unmittelbar im Anschluss einen Schraubenschlüssel in Richtung des 38-Jährigen.

Beide Männer wiesen jeweils einen Alkoholwert von über zwei Promille auf. Der 38-Jährige musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden und wurde anschließend aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Bedrohung sowie tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte ermittelt.

