Lauingen | Bedrohung und Beleidigung – Randalierer mit Pfefferspray gestoppt

Nachdem ein 48-Jähriger am 20.12.2020 gegen 16:40 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße zum wiederholten Male randaliert sowie eine Anwohnerin bedroht und beleidigt hatte, wurde die Polizei gerufen. Weil davon die Rede war, dass der 48-Jährige mit einem Messer hantierte, wurde die Örtlichkeit von mehreren Streifenbesatzungen angefahren.

Vor Eintreffen der Streifenwagen hatte sich der 48-Jährige bereits entfernt gehabt, konnte kurz darauf aber in der Dillinger Straße festgestellt werden. Auf Ansprache ging er mit einer Flasche in der Hand auf die Beamten zu und blieb auf Aufforderung nicht stehen. In seiner Jackentasche hatte er das Messer eingesteckt. Letztlich wurde der Mann mittels Einsatz von Pfefferspray gestoppt und in Gewahrsam genommen. Gegen den mit über 1,8 Promille erheblich alkoholisierten 48-Jährigen wurden Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeivollstreckungsbeamte erstattet.