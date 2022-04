Lauingen – Raser landet im Arrest – verfolgendes Polizeifahrzeug im Strßengraben

Am Samstag (16.04.2022), gegen 19.00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über einen Porsche-Fahrer ein, der ohne amtliche Kennzeichen und mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Raum Dillingen unterwegs sei.

Auf der B16 zwischen Höchstädt und Dillingen konnte eine Polizeistreife den verdächtigen Fahrzeugführer schließlich feststellen. Dieser versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete mit seinem Pkw. Die Beamten nahmen die Verfolgung mit dem Dienst-Pkw auf.

In Lauingen kam das Polizeifahrzeug von der Fahrbahn ab und landete schließlich im Straßengraben. Die beiden Beamten wurden durch den Unfall leicht verletzt, an dem Dienst-Pkw entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die VPI Donauwörth.

Der zunächst weiter flüchtige Porsche-Fahrer, ein 41-jähriger Dillinger, konnte letztendlich gegen 22.00 Uhr in Lauingen angetroffen und festgenommen werden. Er war mit knapp unter einem Promille deutlich alkoholisiert. Den Porsche fand man in Bergheim, das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen den 41-Jährigen wird nun aufgrund diverser Delikte ermittelt – unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Verstößen nach dem Pflichtversicherungs- sowie dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der Raser verbrachte den Rest der Nacht im Arrest des PP Schwaben Nord. Zur Prüfung der Haftfrage wird er nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

