Laumann: Rentenpaket II ist falsch

Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels und neue Vize-Vorsitzende der CDU, Karl-Josef Laumann, hat die Ampelkoalition aufgerufen, das geplante Rentenpaket II zu den Akten zu legen. “Ich halte die Rentenreform für falsch”, sagte Laumann dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Freitagausgaben).

Karl-Josef Laumann am 07.05.2024, via dts Nachrichtenagentur

“Ich glaube, dass es besser ist, dass wir in Ruhe überlegen, wie wir eine vernünftige, langfristige und mittelfristige Perspektive für die Rentenversicherung eröffnen.” Besonders skeptisch zeigte sich Laumann gegenüber dem im Rentenpaket enthaltenen “Generationenkapital”.

Er glaube nicht, dass es eine gute Idee sei “Geld aufzunehmen, es in die Rentenversicherung zu tun, damit man dann mit den Erträgen die Beiträge absenken kann später mal”, sagte er. “Das wäre ja ungefähr so, als wenn ich einen Kredit aufnehmen würde, mir Aktien zu kaufen, in der Hoffnung, dass es gut geht. Ich glaube, da würde jeder normale Mensch sagen: Lass es lieber sein.” Beim Rentenniveau sehe er wenig Spielraum für eine Änderung.