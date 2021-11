Lauterbach zurückhaltend zu möglichem Ministeramt

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich zurückhaltend zu seinen Ambitionen auf das Bundesgesundheitsministerium geäußert. „Ich bin seit langer Zeit in diesem Bereich tätig, also wäre es eine Überraschung, wenn ich das grundsätzlich nicht machen wollte“, sagte er bei „RTL Direkt“. Er schränkte aber ein: „Aber es gibt andere, die das können, es geht hier nicht um mich“, so Lauterbach.

Karl Lauterbach, über dts Nachrichtenagentur

Noch im Wahlkampf hatte der SPD-Politiker seine Ansprüche auf das Ministerium offensiver formuliert. Grundsätzlich bewertet Lauterbach es aber positiv, dass das Ministerium an die SPD gegangen ist: „Wir sind eine sozialdemokratische Partei, da ist das ein wichtiger Bereich für uns.“ In seinem Bereich, den Verhandlungen über Gesundheit und Pflege, sei die Stimmung sehr gut gewesen, viel besser, als bei allen früheren Koalitionsverhandlungen, an denen er teilgenommen habe: „Wir sind sogar einen Tag vor der Frist fertiggeworden, es war ein sehr konstruktives Miteinander, sehr professionell, und ich höre das aus anderen Verhandlungsbereichen auch.“