Lebensgefährliche Abkürzungen am Bahnhof in Vohburg

Wer riskiert für ein paar Minuten sein Leben? Diese Frage stellen sich die Ingolstädter Bundespolizisten immer öfter. Gerade im Bereich des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm und besonders am Bahnhof Vohburg in Rockolding ist die Situation besonders prekär. Glücklicherweise kam dort noch keine Person zu Schaden. Die Bundespolizei warnt davor, den Gleisbereich zu betreten!

Immer wieder informieren engagierte Bürgerinnen und Bürger die Bundespolizei, dass „Trampelpfade“ gerade im Bereich des Bahnhofs Vohburg genützt werden, um die Gleise zu queren. Besonders gefährlich ist die Situation an der Bahnstrecke von Ingolstadt nach Regensburg am Bahnhof in Vohburg Rockolding. Dort nutzen eine Vielzahl leichtsinniger Personen die Eisenbahnbrücke über die Ilm als Abkürzung entlang der Gleise, um zum dortigen Gewerbegebiet zu gelangen.

Das drohende Bußgeld von 25 Euro ist dabei das kleinste Übel der möglichen Konsequenzen. Vielmehr sollten sich die „Abkürzer“ ernsthaft bewusst sein, dass mit dem Überqueren der Gleise an einer nicht dazu vorgesehenen Stelle tödlicher Leichtsinn verbunden ist. Viele Züge fahren sehr leise und können je nach Windrichtung zu spät wahrgenommen werden. Ferner kann man den Unvernünftigen nur wiederholt mit auf den Weg geben, dass Züge nicht ausweichen können. Der Bremsweg eines Zuges bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern kann bis zu 1.000 Meter betragen.