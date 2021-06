Lebensmittel-Lieferservice Bringmeister beliefert ab sofort auch Augsburg

Anzeige | Augsburger können ab sofort beim Online-Supermarkt Bringmeister Lebensmittel, Getränke und Drogerieartikel bestellen und sich ihren Einkauf direkt nach Hause liefern lassen. Nach München ist Augsburg das zweite Liefergebiet von Bringmeister in Bayern.

„Wir freuen uns sehr unseren Service nun auch in Augsburg anzubieten. Mit 50 verschiedenen Lieferzeitfenstern pro Tag und unserem einzigartigen Sortiment, das unter anderem das größte Bio-Sortiment im Onlinebereich umfasst, wollen wir die Augsburger von unserem Angebot überzeugen“, sagt Patrick Gotzler, CEO von Bringmeister.

Neben dem kompletten EDEKA-Sortiment bietet Bringmeister seinen Kunden eine große Auswahl an Produkten in Bio- und Demeter-Qualität. So finden sich bekannte Marken wie Alnatura, basic, Bio-Zentrale oder EDEKA-Bio im Bringmeister-Shop. Einen besonderen Fokus legt Bringmeister auf den Ausbau des Angebots an regionalen Lebensmitteln. Seit kurzem stehen den Kunden auch tagesfrische Backwaren von namenhaften Traditionsbäckereien wie der Hofpfisterei, der Fritz Mühlenbäckerei oder der Gottschaller Biohofbäckerei zur Auswahl. Zudem wurde das Angebot an Metzgereiartikeln um Qualitätsprodukte von Vinzenz Murr, Bühler Bio Fleisch und Alpenrind erweitert.

Bestellt werden kann per App oder im Webshop unter Bringmeister.de. Geliefert wird ab dem 14. Juni von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr, dabei können Kunden wählen, ob Bringmeister innerhalb eines Zeitfensters von ein, zwei oder vier Stunden liefern soll. Auch eine Lieferung am selben Tag ist möglich.

Über Bringmeister

Bringmeister ist ein Online-Lebensmittellieferservice in Berlin, Potsdam, München und Augsburg. Das Sortiment umfasst mit über 20.000 Produkten eine große Auswahl an regionalen und Bio-Produkten und neben Markenartikeln auch das EDEKA-Eigenmarkensortiment. Kunden erhalten ihren Bringmeister-Einkauf von Montag bis Samstag zwischen 7 und 22 Uhr zur Wunschzeit geliefert und wer es ganz eilig hat, bekommt seine Bestellung sogar noch am selben Tag – frisch, gekühlt, direkt aus dem Lager. Der Mindestbestellwert liegt bei 40 €. Mehr Infos: www.bringmeister.de