Lebensretter in Uniform | Polizisten retten Mann in Augsburg-Oberhausen das Leben

Am gestrigen Donnerstag (22.06.2023) kam es am Helmut-Haller-Platz in Augsburg-Oberhausen zu einem Einsatz mit einem bewusstlosen 51-Jährigen.

Gegen 14.00 Uhr wurde die Polizei über eine bewusstlose Person informiert. Bei Eintreffen der Polizeistreife konnten keine Vitalzeichen bei dem Mann festgestellt werden, sodass die Polizisten umgehend mit der Reanimation begannen. Bis zum Eintreffen des Notarztes war bei dem Mann wieder Atmung und Puls feststellbar.

Der Mann wurde dann mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

