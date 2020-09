Lechhausen | Verbotenes Autorennen – Nachtrag

Am 01.09.2020 berichteten wir über ein verbotenes Autorennen zwischen einem BMW und einem VW Golf. Nun gibt es aufgrund der Zeugensuche in den Medien weitere Erkenntnisse:

Aufgrund des Zeugenaufrufs in den Medien hatte sich eine Anwohnerin gemeldet, die konkrete Hinweise auf den gesuchten BMW geben konnte. Aufgrund dessen wurde die Fahndung an der genannten Örtlichkeit intensiviert – mit Erfolg: Der beschädigte BMW mit rumänischer Zulassung wurde in einem Hinterhof verdeckt abgestellt entdeckt und sichergestellt.

Am Freitagmorgen (04.09.2020) meldete sich dann der Besitzer bei der PI Augsburg Ost, um sich nach dem Verbleib seines verschwundenen Autos zu erkundigen. Der 19-Jährige Rumäne, der wegen eines Verwandtschaftsbesuch nur vorübergehend in Augsburg ist, wurde stattdessen mit dem Tatvorwurf konfrontiert und gab daraufhin die Fahrereigenschaft zu. Sein Führerschein wurde sichergestellt, wann er wieder mit der Herausgabe seines Fahrzeuges rechnen kann, wird in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft noch geprüft.

Zwischenzeitlich konnte auch die neben der Mülltonne stehende Frau, die sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit brachte, ermittelt werden. Nach wie vor nicht bekannt ist jedoch der zweite an dem Rennen beteiligte Fahrer eines grauen VW Golf (vermutlich ein VW Golf der 5er Baureihe).

Hinweise hierzu bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310.

