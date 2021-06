„LechStadtFestival“ | Konzerte, Theater und Kabarett kehren zurück nach Landsberg

Endlich kehrt ein wenig der so lang ersehnten Normalität zurück – und mit im Gepäck hatdie Stadt Landsberg am Lech ein neues Open-Air-Highlight: das „LechStadtFestival“ am Schlüsselanger.

Für alle Freiluft-Fans gilt: Vom 2. bis 18. Juli wird wieder gefeiert. Denn die Zutaten für ein tolles Sommer-Open-Air sind schon eingetütet: Vom Poetry Slam über Musik auf Rädern, Techno-Music und Sounds der 90er auf dem Picnic-Sommer dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Und das Beste: Für eine Zugabe ist jetzt schon gesorgt! Denn das Festival geht vom 30.07.21 bis zum 01.08.2021 mit großartigen Veranstaltungen in die Verlängerung.

Der Schlüsselanger am Landsberger Sportzentrum bietet die ideale Location für eine Open Air Veranstaltung. Gerade zu Corona Zeiten können hier die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen gut umgesetzt werden. Denn, auch wenn das oberste Gebot „Abstand halten“ lautet, kann hier trotzdem gemeinsam Kultur erlebt werden. Wie das funktioniert?

Der Schlüsselanger, der gut zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar ist, wird in einzelne Inseln aufgeteilt. Jede dieser Inseln misst 4×5 Meter und hat zur nächsten einen Abstand von weiteren 2 Metern. Auf jede dieser Inseln können es sich 6 Personen für ein cooles Open-Air so richtig gemütlich machen: Campingstühle, Picknickdecken, Gartenmöbel und aufblasbare Sitzgelegenheiten dürfen mitgebracht werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Feiern macht hungrig und durstig! Natürlich wird auch für die Verpflegung der Besucher bestens gesorgt. Landsberger Gastronomen stehen mit Foodtrucks und Getränkeständen bereit, um die Gäste zu bewirten.

Die Wege zu den Inseln, Toiletten sowie zu den Essens- und Getränkeständen sind so gelegt, dass kein Begegnungsverkehr entsteht.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl freut sich sehr auf die bevorstehenden Veranstaltungen: „Mit dem LechStadtFestival möchten wir den Landsberger Kulturschaffenden und den Gastronomen eine Bühne bieten und uns Gästen endlich wieder besondere Momente ermöglichen.

Das Programm

Wo gibt es die Karten?

Karten gibt es ab sofort hier: https://lechstadtfestival.ticket.io/

Bereits beim Kauf der personalisierten Tickets werden die notwendigen Daten wie Adresse, Telefonnummern und die Namen der insgesamt sechs auf der Insel feiernden Personen abgefragt.

*Für die Zusatzveranstaltungen sind die Tickets beim Reisebüro Vivell, der Kleinkunstbühne Memmingen oder www.reservix.de erhältlich.

Welche Corona-Regeln gelten?

Damit alle sicher und sorglos feiern können, gilt es ein paar Spielregeln einzuhalten.

• Bitte auf dem gesamten Veranstaltungsgelände eine FFP2-Maske tragen. Auf der Insel kann die Maske abgenommen werden.

• Essen und Trinken bitte nur auf der eigenen Insel. Eigene Getränke und Speisen dürfen leider nicht mitgebracht werden.

• Bitte auf der eigenen, gebuchten Insel bleiben.

• Es gibt keine Altersbegrenzung

• Damit alle eine freie Sicht haben: Bitte keine Sonnenschirme mitbringen.

Das LechStadtFestival wird im Rahmen des Kultursommers 2021 durch die Beauftragte des Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.