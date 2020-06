Lechtalbad in Kaufering soll ab Ende nächster Woche wieder öffnen

Ab Montag, 22.06.2020, ist es im Zuge der Lockerungen in Bayern auch wieder möglich Hallenbäder einschließlich der Saunaangebote wieder zu öffnen, allerdings unter Hygieneauflagen. Das angekündigte Hygienekonzept, das Wirtschaftsministerium und Gesundheitsministerium gemeinsam ausarbeiten, wird voraussichtlich ab Anfang/Mitte nächster Woche vorliegen.

Damit ist es nicht möglich das Hallenbad und den Saunabereich im Lechtalbad in Kaufering schon ab Montag wieder zu eröffnen. Das Bäderteam in Kaufering peilt nun eine Wiedereröffnung am Freitag oder Samstag (26./27.06.2020) an.