Leere Kliniken, fehlende Patienten – Ärzte sind besorgt

Mediziner und Krankenhäuser beobachten in der Corona-Krise einen beunruhigenden Trend. Aus Angst vor einer Infektion kommen sehr viel weniger Patienten mit akutem Behandlungsbedarf in die Kliniken. Dabei sei wie auch hier in München Gauting eine Versorgung gewährleistet und auch sicher.

Dr. Nowak, Asklepios Kliniken «Auf wichtige Operationen müssen die Patienten nicht warten. Weil alles, was lebensbedrohlich ist, diese Operationen wurden durchgeführt. Ich würde den Patienten raten, die akute Probleme haben, auf jeden Fall in die Klinik zu gehen. Die Kapazitäten sind vorhanden. Und man kann mit den Patienten auch so umgehen, dass sie keine Infektionen fürchten müssen.»

Die größte medizinische Krise der vergangenen Jahrzehnte hat für die Krankenhäuser bisher die eigenartige Folge einer außergewöhnlich schwachen Auslastung. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schätzt, dass derzeit bundesweit 150 000 Betten frei sind. Dr. Nowak «Es stehen so viele Betten leer, weil durch die Hygienemaßnahmen und Isolationsmaßnahmen in der Bevölkerung weniger Infektionen aufgetreten sind, als befürchtet. Damit wurden weniger Patienten mit Corona in der Klinik aufgenommen. Und zum anderen haben wir mehr Intensivbetten vorgehalten. Wir haben die Kapazitäten ausgebaut, und diese Betten stehen jetzt leer.»

Vor diesem Hintergrund wird auch über Fälle von Kurzarbeit an Kliniken berichtet. Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft ist das allerdings «kein flächendeckendes Phänomen.» Für Kliniken bestehe keine Veranlassung für Kurzarbeit, weil es einen finanziellen Schutzschirm gebe. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass die Krankenhäuser ab Anfang Mai schrittweise aus dem Krisenmodus in einen Regelbetrieb zurückkehren könnten.