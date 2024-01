Legendär! Augsburger Panther Alexander Oblinger bestreitet 700. DEL-Spiel

Meilenstein für Augsburger Panther Alexander Oblinger! Der gebürtige Augsburger hat gestern Abend in Ingolstadt sein 700. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga bestritten. Das ganze konnte er standesgemäß mit einem Tor und dem Sieg beim Rivalen feiern.

Alexander Oblinger begann seine Eishockeylaufbahn im Nachwuchs des Augsburger EV.

Oblinger startete seine DEL-Karriere in Berlin und spielte anschließend für Nürnberg, Ingolstadt, Straubing, Köln und nun für die Augsburger Panther.

Der Rechtsschütze erzielte 98 Treffer und gab 77 Assists. 2009 wurde Oblinger als

junger Spieler mit den Eisbären erstmals Deutscher Meister. 2014 gewann Meister seinen zweiten Titel im deutschen Oberhaus mit dem ERCI. „700 ist eine besondere Zahl, die mich stolz macht. Ich bin dankbar für alles, was ich während meiner DEL-Karriere schon erleben durfte. Dass ich diese Zahl jetzt auch noch im Trikot meines Heimatvereins vor den Pantherfans feiern darf, macht es für mich noch emotionaler. Mein Dank gilt allen, die mich auf meinem Weg begleitet und immer an mich geglaubt haben, allen voran meiner Familie.“, freut sich Oblinger über den Meilenstein.

Die offizielle Würdigung von Alexander Oblingers Karriere-Meilenstein findet im Curt-Frenzel-Stadion statt. Die Panther spielen morgen gegen die Adler Mannheim, das Stadion ist erneut restlos ausverkauft. „700 Spiele – das ist eine starke Marke, zu der die PENNY DEL nur gratulieren kann! Alex hat schon immer mit vollem Einsatz überzeugt, sein Können aber nicht nur auf dem Eis bewiesen. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft“, ergänzt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

Eingeleitet hatte Oblinger die Feierlichkeiten am Freitagabend selbst. Beim Auswärtssieg in Ingolstadt traf Augsburgs Nummer 5 zum 4:1-Endstand.