Lehrer-Präsident Meidinger: „Alle Schulminister haben einen großen Fehler gemacht“

Der Deutsche Lehrerverband fordert von der neuen KMK-Präsidentin Britta Ernst, „endlich einen bundesweit gültigen Hygienestufenplan für Schulen in Kraft zu setzen“, wie Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Nachrichtenseite ntv.de sagte. An diesem Montag spricht die Kultusministerkonferenz (KMK) über das weitere Vorgehen an den Schulen in der Corona-Pandemie.

Die Behauptung der Kultusminister, Schulen seien von der Pandemie kaum betroffen, „lässt sich in keiner Weise mehr aufrechterhalten“, sagte Meidinger. Den für die Schulpolitik zuständigen Bundesländern stellt er ein schlechtes Zeugnis aus: „Es gibt kein Bundesland, das man als leuchtendes Vorbild beim Umgang mit der Pandemie an Schulen hinstellen könnte.“

Alle Schulministerien hätten zu Beginn des Schuljahres einen großen Fehler gemacht, so Meidinger: „Sie haben sich ausschließlich auf das Szenario des Präsenzunterrichts konzentriert und den Eindruck erweckt, dass es keinen neuerlichen Lockdown mit Auswirkungen auf die Schulen geben werde.“ Gleichzeitig sei versäumt worden, die Schulen ausreichend auf Digitalunterricht und eine neue Phase des Distanzlernens vorzubereiten. „Die Kultusministerinnen und -minister haben schlicht ihre Hausaufgaben im Sommer und Herbst nicht ordentlich erledigt.“

Der vom Lehrerverband geforderte Stufenplan müsse klar regeln, wie der Schulbetrieb abhängig vom Inzidenzgeschehen zu organisieren sei. „Dabei könnte man sich dabei auf eindeutige Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts stützen, das dafür präzise Richtwerte vorgegeben hat.“ Bislang haben die Kultusminister die RKI-Empfehlungen abgelehnt.

Mit Blick auf die Forderung der baden-württembergischen Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU), Kitas und Grundschulen „in jedem Fall wieder in Präsenz“ zu öffnen, sagte Meidinger, natürlich sei Präsenzunterricht auch durch den besten digitalen Fernunterricht nicht zu ersetzen. „Aber das heißt noch lange nicht, dass es verantwortbar ist, Kitas und Grundschulen ohne Rücksicht auf Inzidenzwerte im Januar wieder im vollen Präsenzbetrieb zu öffnen, also ohne Abstandsregelungen.“

Meidinger forderte zudem, dass Lehrkräfte über 60 eine höhere Impfpriorität erhalten sollten als bislang vorgehen. „Bis heute fehlen an den meisten Schulen Raumluftfilteranlagen, bis heute haben die Bundesländer den Lehrern keine ausreichende Anzahl an FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Und so wie es aussieht, werden auch bei den Impfungen die Lehrkräfte bis weit in die Jahresmitte hinein noch warten müssen, bis sie drankommen.“