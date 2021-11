Lei Code: Alles Wichtige auf einen Blick

Was ist das?

Der Legal Entity Identifier (LEI) ist ein alphanumerischer Code aus 20 Zeichen, der auf der internationalen Norm ISO 17442 basiert und die eindeutige Identifizierung von auf den Finanzmärkten weltweit tätigen juristischen Personen ermöglicht.

Der LEI-Code enthält bestimmte grundlegende Informationen über die antragstellende juristische Person (die Referenzdaten oder Daten der Ebene 1), wie z. B. Steuernummer, Name, eingetragene Anschrift, Rechtsform. Er enthält auch Informationen über die Unternehmensstruktur des Antragstellers, d.h. wer wen besitzt (die Beziehungsdaten oder Daten der Ebene 2), was besonders nützlich ist, wenn es darum geht, die Unternehmensverflechtungen zu rekonstruieren, hinter denen in der Vergangenheit oft die finanzielle Transparenz fehlte, die notwendig ist, um das Gleichgewicht und die Effizienz des gesamten Systems auf globaler Ebene zu gewährleisten.

Die Organisation, die die Einführung und Verwendung von LEI-Identifikationscodes für juristische Personen fördert und das globale LEI-System auf weltweiter Ebene koordiniert, ist die GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), eine Organisation ohne Erwerbszweck.

Der LEI-Code wird an juristische Personen, die ihn beantragen, von speziell von der GLEIF akkreditierten Betreibern, den so genannten LOU (Local Operating Units), vergeben. Diese unterziehen sich einer strengen jährlichen Überprüfung ihrer Akkreditierungsanforderungen durch die GLEIF, um ein konstant hohes Niveau der Datenqualität in Bezug auf die LEI-Code-Inhaber und angemessene Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards für die Verfahren zur Vergabe und Erneuerung des Codes zu gewährleisten.

Wozu dient er?

Der LEI-Code dient der einfachen, schnellen und standardisierten Identifizierung von Parteien bei meldepflichtigen Finanztransaktionen. Der LEI-Code ist eindeutig mit jedem Antragsteller verknüpft und kann nicht von einer juristischen Person auf eine andere übertragen werden. Während der Aktivierung des Codes werden die von der GLEIF bereitgestellten Dienste zur Durchführung angemessener Kontrollen genutzt, um die weltweite Einzigartigkeit des vergebenen LEI-Codes zu gewährleisten.

Wer braucht ihn?

Gemäß verschiedenen europäischen Verordnungen ist der LEI-Code für juristische Personen, die Transaktionen mit Finanzinstrumenten (wie den Kauf und Verkauf von Aktien, Anleihen, Optionsscheinen, Staatsanleihen und Derivaten) durchführen, obligatorisch. Genauer gesagt wurde ab dem 3. Januar 2018, als die Richtlinie MIFID II und die MIFIR-Verordnungen in Kraft traten, der Kreis der Unternehmen, die einen LEI-Code erhalten und ihn ihrer Bank mitteilen müssen, erweitert. Im Falle von Geschäften auf den Finanzmärkten ist der LEI-Code daher obligatorisch für:

Unternehmen, die im Unternehmensregister eingetragen sind

Investmentfonds, die von im Unternehmensregister eingetragenen Unternehmen verwaltet werden

Andere Einrichtungen (wie öffentliche Verwaltungen, Verbände, Stiftungen).

Andererseits kann der LEI-Code nicht zugewiesen werden und ist für natürliche Personen nicht obligatorisch, selbst wenn sie Finanztransaktionen durchführen. Die Lei Nummer beantragen ist zudem sehr einfach.

Kosten

Die Kosten für die Aktivierung eines LEI-Codes werden von den verschiedenen Betreibern, die für die Erbringung dieser Dienstleistung zugelassen sind, festgelegt und beinhalten immer eine obligatorische Gebühr von 11 US-Dollar für jeden einzelnen von der GLEIF festgelegten LEI-Code, die zur Finanzierung ihrer Tätigkeit dient.

Bei der Auswahl des Betreibers, bei dem ein LEI-Code beantragt werden soll, ist der Preis nur einer der Faktoren, die zu berücksichtigen sind, neben ebenso wichtigen Faktoren wie: die Zuverlässigkeit und Aktualität der Daten über die antragstellenden juristischen Personen, die bei der Aktivierung des Codes überprüft und auf der GLEIF-Website veröffentlicht werden, was durch eine automatische Echtzeit-Verbindung mit dem nationalen Unternehmensregister gewährleistet wird.