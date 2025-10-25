Leiche des seit 16. Oktober vermissten 83-Jährigen in Wald bei Bischofsgrün gefunden

Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth: Der seit dem 16. Oktober vermisste 83-Jährige wurde am Samstagnachmittag in einem Waldgebiet tot aufgefunden.

Entdeckung in unwegsamem Gelände

Ein Mann stieß auf den Leichnam des Vermissten in unwegsamem Gelände nahe Bischofsgrün. Der Körper wurde inzwischen geborgen.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dank an Unterstützer

Die Polizei dankt allen, die bei der Suche nach dem Mann geholfen haben.