Samstag, Oktober 25, 2025
Leiche des seit 16. Oktober vermissten 83-Jährigen in Wald bei Bischofsgrün gefunden
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Leiche des seit 16. Oktober vermissten 83-Jährigen in Wald bei Bischofsgrün gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth: Der seit dem 16. Oktober vermisste 83-Jährige wurde am Samstagnachmittag in einem Waldgebiet tot aufgefunden.

Entdeckung in unwegsamem Gelände

Ein Mann stieß auf den Leichnam des Vermissten in unwegsamem Gelände nahe Bischofsgrün. Der Körper wurde inzwischen geborgen.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dank an Unterstützer

Die Polizei dankt allen, die bei der Suche nach dem Mann geholfen haben.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

