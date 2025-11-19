Newsletter
Mittwoch, November 19, 2025
2.3 C
London
type here...
Subscribe
Leiche eines vermissten 32-jährigen in der Donau bei Winzer geborgen: Keine Hinweise auf Gewalteinwirkung
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Leiche eines vermissten 32-jährigen in der Donau bei Winzer geborgen: Keine Hinweise auf Gewalteinwirkung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Abend des 18. November 2025 meldete ein Angler eine in der Donau treibende Person bei Winzer im Landkreis Deggendorf. Die alarmierten Einsatzkräfte starteten unverzüglich eine umfangreiche Suchaktion, bei der auf Höhe Winzer eine männliche Person geborgen werden konnte. Der hinzugerufene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Untersuchungen der Polizei

Die ersten Untersuchungen durch den Kriminaldauerdienst der Kripo Straubing ergaben keinerlei Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung. Demnach scheint es sich nicht um ein Verbrechen zu handeln.

Identität des Verstorbenen

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 32-jährigen Deutsch-Afghanen aus dem Stadtgebiet Straubing, der seit Sonntag, dem 16. November 2025, als vermisst gemeldet war. Die Kripo Straubing und die Staatsanwaltschaft Deggendorf führen die weiteren Ermittlungen in diesem Todesfall.

Veröffentlicht: 19.11.2025, 09.10 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Newsletter

Radfahrer (34) überfallen – Großeinsatz mit SEK in Neuburg an der Donau

0
Am Montagnachmittag hat ein mutmaßlicher Raubüberfall in der Neuburger...
Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 17.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel