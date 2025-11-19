Leiche eines vermissten 32-jährigen in der Donau bei Winzer geborgen: Keine Hinweise auf Gewalteinwirkung

Am Abend des 18. November 2025 meldete ein Angler eine in der Donau treibende Person bei Winzer im Landkreis Deggendorf. Die alarmierten Einsatzkräfte starteten unverzüglich eine umfangreiche Suchaktion, bei der auf Höhe Winzer eine männliche Person geborgen werden konnte. Der hinzugerufene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Untersuchungen der Polizei

Die ersten Untersuchungen durch den Kriminaldauerdienst der Kripo Straubing ergaben keinerlei Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung. Demnach scheint es sich nicht um ein Verbrechen zu handeln.

Identität des Verstorbenen

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 32-jährigen Deutsch-Afghanen aus dem Stadtgebiet Straubing, der seit Sonntag, dem 16. November 2025, als vermisst gemeldet war. Die Kripo Straubing und die Staatsanwaltschaft Deggendorf führen die weiteren Ermittlungen in diesem Todesfall.

Veröffentlicht: 19.11.2025, 09.10 Uhr