Leiche in der Donau bei Passau entdeckt: Polizei ermittelt Todesumstände

Am Mittwoch, den 11. Februar 2026, wurde in Passau eine leblose Person in der Donau entdeckt. Die Polizei erhielt gegen 13:15 Uhr einen Hinweis vom Wasserstraßen-Schifffahrtsamt über einen Körper, der am Donauufer nahe Heining gesichtet wurde.

Leichenfund am Donauufer

Mit Unterstützung der Wasserwacht und der Feuerwehr konnte der männliche Leichnam geborgen werden. Der Kriminaldauerdienst hat umgehend vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind weder die Identität der Person noch die Umstände ihres Todes bekannt.

Ermittlungen laufen

Die Behörden bitten die Öffentlichkeit um Geduld, da die Untersuchungen zur Klärung des Falls noch andauern.