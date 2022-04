Leidenschaft wird belohnt | Ulmer Basketballer siegen gegen den Mitteldeutschen BC

ratiopharm ulm gewinnt am Samstagabend in der easyCredit BBL gegen den SYNTAINICS MBC mit 83:82.

Was war das für ein intensives und emotionales Ende: Mit einem Punkt und viel Leidenschaft errungen die Ulmer am 28. Spieltag den Heimsieg gegen Weißenfels. Vor über 4500 Zuschauern erspielte sich Center Nicolas Bretzel mit 18 Punkten und 6 Rebounds einen persönlichen Karriere-Bestwert. Eine laute ratiopharm arena erlebte zum Schluss vor allem eine starke Rebound-Arbeit am eigenen Brett – Jaron Blossomgame avancierte mit 20 Zählern und 10 Rebounds zum Topscorer.