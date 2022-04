Leidensgenossen unter sich | Der FC Memmingen empfängt des SV Schalding-Heining

Die aktuellen Torhüter-Sorgen des SV Schalding-Heining (19. Platz/24 Punkte) kommen dem FC Memmingen (14./31 Punkte) bekannt vor.

Die Passauer Vorstädter mussten zuletzt Nachwuchsmann Paul Scheungrab zwischen die Pfosten stellen und der junge Mann bezahlte kräftig Lehrgeld. Und mit ihm die Mannschaft, die nach der Winterpause auf den vorletzten Tabellenrang in der Fußball-Regionalliga Bayern abgestürzt ist und verbissen um den Klassenerhalt kämpft. Im Kellerduell gegen den SC Eltersdorf wurde Scheungrub in den letzten Minuten eingewechselt, weil sich Niklas Krinninger eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte und musste noch den 2:2 Ausgleich schlucken. Zuletzt flog SVS-Keeper Simon Busch beim Gastspiel bei Spitzenreiter Bayreuth nach einer halben Stunde vom Platz. Der 21-jährige Scheungrub kam zu seinem zweiten Regionalliga-Einsatz und kassierte noch fünf Gegentreffer – Endstand: 0:6.

Beim FC Memmingen hatte sich bekanntlich im Herbst die Torhütersituation massiv zugespitzt. Kreuzbandriss bei Stammkraft Mustafa Özhitay, Vertreter Maximilian Beinhofer verletzte sich auch. Gut, dass sich Martin Gruber zu einem Comeback überreden ließ, das nach dem Wunsch des Sportlichen Leiters Thomas Reinhardt auch in der nächsten Saison noch anhalten soll.

In der Nachholbegegnung am Mittwochabend (18 Uhr) geht es für beide Mannschaften um viel. Deshalb werden im Abstiegskampf auch alle verfügbaren Kräfte mobilisiert. Bei Schalding soll Krinninger ins Tor zurückkehren. Nach überstandener Corona-Infektion mit Philipp Knocher auch ein Stabilisator für das Mittelfeld. Das wäre auf der anderen Seite Martin Dausch. Der Memminger Kapitän wurde zuletzt vor allem bei Standardsituationen schmerzlich vermisst. Bei aller Moral: Beim 1:1 in Buchbach verpufften die Eckstöße und wenigen Freistoßsituationen weitgehend. Ob es bei Dausch wieder geht, wird sich kurzfristig entscheiden. „Abstiegskampf pur“, erwartet FCM-Trainer Fabian Adelmann in Schalding und dass die Gastgeber nach der Bayreuth-Pleite vor eigenem Publikum eine entsprechende Reaktion zeigen wollen. Defensiv waren die Memminger zuletzt gefestigt – wobei nach seiner Roten Karte Abwehrchef Yannick Scholz fehlen wird. Vorne ruht die Hoffnung darauf, dass der Last-Minute-Treffer von Lars Gindorf in Buchbach so etwas wie ein Knotenlöser gewesen sein könnte.