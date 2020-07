Leipheim | Geldautomat gesprengt – Unbekannte Täter flüchtig

Am Montagfrüh gegen gegen kurz vor 02:00 Uhr teilte ein Passant telefonisch bei der Polizei per Notruf mit, dass ein Geldautomat bei einem Supermarkt in Leipheim in der Gustav-Stresemann-Straße brennen würde.

Sofort wurden mehrere Streifen der Polizeiinspektion Günzburg und den umliegenden Polizeiinspektionen sowie die Feuerwehr Leipheim verständigt. Bei Eintreffen am Tatort stellte sich heraus, dass offensichtlich bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt hatten, der sich im Freien auf dem Parkplatz des Marktes befindet. Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten.

Ein Zeuge berichtete, dass er zwei Fahrzeuge beobachtet hatte, die aus Richtung des Marktes gekommen waren. Möglicherweise handelte es sich bei einem der Pkw um einen dunklen Audi, Typ A4 oder A6. Über das andere Fahrzeug ist bisher nichts bekannt.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an dem auch ein Hubschrauber der Polizei beteiligt war, konnten die Täter bislang noch nicht festgestellt werden. Der Geldautomat wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt, eine Schadenssumme steht bis dato aber noch nicht fest. Trotzdem ist es den Tätern nicht gelungen, das Geld aus dem Automaten zu entwenden.

Der Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) hat die Ermittlungen am Tatort übernommen. Nach den Tätern wird weiter intensiv gefahndet. Wer möglicherweise zur Tatzeit, insbesondere im Zeitraum zwischen 01:15 Uhr und 02:00 Uhr, davor oder danach Beobachtungen gemacht hat, die mit dieser Tat zusammenhängen könnten, wird gebeten sich an die KPI Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu wenden.

