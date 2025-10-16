Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Leitantrag: Grüne wollen Deutschland zum “Elektrostaat” machen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Vorstand der Grünen plant eine Neuaufstellung der gesamten Energiepolitik der Partei. “Energiewende 2.0: Nutzen statt Abwürgen” ist der Leitantrag des Bundesvorstands für den Parteitag Ende November in Hannover überschrieben. Das “Handelsblatt” berichtet in seiner Freitagausgabe darüber.

Leitantrag: Grüne Wollen Deutschland Zum &Quot;Elektrostaat&Quot; Machen
Grünen-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Energiewende muss schneller, nicht langsamer werden.” Ziel müsse sein, das deutsche Energiesystem auf 100 Prozent erneuerbare Energien wie Sonne, Wasser und Wind umzustellen. “Wir wollen Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland führen”, heißt es in dem zehnseitigen Dokument.

Die Grünen wollen demnach weg von zentralen, fossilen Strukturen hin zu einem dezentralen, erneuerbaren Energiesystem. Deutschland sei ein “Elektrostaat”, der mit Innovation die Kraft von Sonne und Wind nutze und sich im Wettbewerb befinde mit “Petrostaaten”, die reichlich fossile Energie wie Öl und Gas hätten. Die Grünen wollen die Energiewende “in die Hand von Haushalten und Mittelstand” legen, richten sich gegen Pläne für neue Gaskraftwerke und stellen die einheitlichen Strompreise in Deutschland infrage. “Wir stellen uns dem fossilen Rollback auf allen Ebenen mit einer großen Kampagne entgegen.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

