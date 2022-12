Fehler sind in der Tat ein unvermeidlicher Teil des Lebens; manche betrachten sie sogar als Lernerfahrung oder als Notwendigkeit, um ihre Denkweise und Fähigkeiten zu trainieren und ihre Träume zu verwirklichen. Während einige Fehler harmlos sind, ist es das totale Gegenteil, wenn es um den Krypto-Handel geht – dem ist so, weil dieser Bereich viel Geld durch harte Arbeit verdient. Das Problem ist, dass diese Fehler nicht sichtbar sind und Tausende von Händlern, vor allem Anfänger, sie immer wieder begehen, ohne zu wissen, dass ihre Handlungen ihre Karriere langsam ruinieren.

In Anbetracht der verschiedenen Online-Quellen, in denen die Dinge erörtert werden, die Ihre Krypto-Karriere ruinieren können, fragen Sie sich vielleicht, warum die Liste der Opfer immer länger wird. Die Antwort ist einfach: Diese Dinge, die die Nutzer dazu zwingen, Fehler zu machen, werden nicht klar erklärt. Stattdessen werden sie unter verlockenden Versprechungen getarnt, die in den Augen eines neuen Händlers eingängig und glaubwürdig klingen. Wenn Sie also neu in der Kryptowelt sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie in Zukunft auf diese schädliche Propaganda stoßen werden.

Die Welt der Kryptowährungen kann für die meisten Menschen eine Herausforderung sein. Im Laufe der Jahre ist die Liste der Krypto-Handelsplattformen kontinuierlich gewachsen, aber mit ihr kamen auch viele Betrügereien. Die lange Liste der unglücklichen Fälle, die zum Verlust von Tausenden bis Millionen von Investitionen geführt haben, wird immer länger. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Menschen im Allgemeinen nicht wissen, wie sie Händler richtig überprüfen und Betrug erkennen können. Es ist kaum verwunderlich, dass der Kryptosektor eine Nachfrage nach speziellen Plattformen geschaffen hat, die Händler überprüfen und validieren (z. B. bitindex-ai.de). Aber selbst wenn diese Lösungen verfügbar sind, erleiden viele Menschen aufgrund von wiederkehrenden Fehlern immer noch Verluste.

Wenn Sie planen, eine Krypto-Karriere zu starten und von Anfang an gewinnen wollen, haben Sie keine Sorge! Wir haben die drei wichtigsten Dinge zusammengestellt, die Sie beachten und in Ihre Anfängerkarriere einbauen sollten.

1. Entsprechend investieren

Die goldene Regel beim Investieren lautet, nur so viel zu investieren, wie man sich auch leisten kann zu verlieren. Manche Menschen sind sehr stolz, nachdem sie ihr gesamtes Geld in Kryptowährungen investiert haben, ohne zu wissen, dass sie bereits einen der häufigsten und schlimmsten Fehler im Kryptohandel begangen haben.

Der Kryptomarkt ist dafür bekannt, sehr volatil zu sein. Das bedeutet, dass sich die Werte auf dem Markt ständig ändern. Aufgrund des Marktverhaltens gibt es keine Garantie dafür, dass Ihr Gewinn von einem Tag an folgenden Tagen gleich bleibt oder steigt, da Sie ihn am nächsten Tag wieder verlieren können. Sie müssen also Ihre Entscheidungen sorgfältig überdenken, denn die Investition in Kryptowährungen ist eine große Sache, die über den Zustand und die Zukunft Ihrer Karriere entscheiden könnte.

Trotz der Natur des Marktes gibt es eine Liste von Krypto-Millionären. Aber obwohl diese Fälle sicherlich vorkommen, ist es keine Garantie, dass Sie das gleiche Schicksal erleiden werden. Denken Sie daran, dass Kryptowährungen kein leicht verdientes Geld sind; sie erfordern harte Arbeit, Wissen und Fähigkeiten. Wenn diese Erfolgsgeschichten Sie also inspirieren, sollten Sie nicht Ihr gesamtes Geld in Kryptowährungen investieren.

2. Diversifizieren Sie Ihre Investitionen

Eine weitere Sache, an die Sie denken sollten, ist, nicht nur auf einer einzigen Kryptowährungshandelsplattform zu investieren. Die Wahl der Krypto-Börse, in die Sie Ihr Geld investieren, ist der wichtigste Schritt, um das Schicksal Ihrer Karriere zu bestimmen. Häufig stürzen sich Anleger, vor allem Neulinge, sofort auf die erste Kryptobörse, die sie sehen, ohne die damit verbundenen Vor- und Nachteile zu berücksichtigen. Diesen Fehler können Sie vermeiden, und es ist klug, die Kunst der Diversifizierung zu lernen.

Bevor Sie sich für eine Krypto-Plattform entscheiden, müssen Sie jede Krypto-Börse und die Vorteile, die sie bietet, untersuchen und prüfen, ob die Funktionen Ihren Bedürfnissen als Trader entsprechen. Der Markt ist voll von Krypto-Plattformen, die einzigartige Vorteile gegenüber anderen bieten. Bei der langen Liste von Plattformen auf dem Markt ist es nur natürlich, dass man sich verirrt und schließlich sein Geld investiert, nur um später herauszufinden, dass man nun Teil der Hacks und Diebstähle in der Kryptowelt geworden ist.

3. Das Timing ist entscheidend

Die berühmte Strategie, Kryptowährungen zu kaufen und sie zu halten, bis sie ihren Höchststand erreichen, hängt vom Timing ab. Dieser Prozess wird als „Reiten der Welle“ bezeichnet, und obwohl diese Strategie keine schlechte Sache ist, ist sie nicht für jeden geeignet. Denken Sie daran, dass Nutzer, die auf der Kryptowelle reiten können, diejenigen sind, die den betreffenden Coin bereits besessen haben, bevor er seinen Höchstwert erreichte. Wenn Sie den Token also nicht besitzen, wenn er seinen niedrigsten Wert hat, sollten Sie Ihr Budget noch einmal überprüfen und versuchen, die gewählte Münze zu ihrer besten Zeit zu erwerben.

Zusammenfassung

Die vielen Erfolgsgeschichten beweisen, dass Krypto profitabel ist. Dies gilt aber nur, wenn die richtigen Techniken befolgt werden. Um Ihre Karriere auf den richtigen Weg zu bringen, sollten Sie die drei oben genannten Dinge verstehen und umsetzen. Krypto ist ein Spiel, bei dem es um mehr geht als nur um die Einzahlung von Geldern, den Verkauf von Vermögenswerten oder den Handel – dieser Bereich stellt Ihre Geduld und Ihre Entscheidungsfähigkeit auf die Probe.