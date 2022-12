Nach den enttäuschenden letzten zwei Spielen steht nun die intensive Fehleranalyse der Verantwortlichen der HC Landsberg Riverkings auf dem Programm, dies kündigten Vizepräsident Michael Grundei und Coach Sven Curmann unmittelbar nach dem Spiel an. Insbesondere der eine oder andere Leistungsträger wird sich hier sicher den kritischen Fragen zur gezeigten Leistung und dem Einsatzwillen stellen müssen.

Nach einem Gespräch mit Trainer Sven Curmann hat unterdessen Leon Lilik seinen Einsatz als Co-Trainer der Riverkings beendet. Er kann leider die zeitlichen Ressourcen im Training und an den Spieltagen nicht mehr aufbringen und hat dies bereits der Mannschaft mitgeteilt.

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir bedanken uns bei Leon Lilik für seinen Einsatz und wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute. Seine Gründe sind natürlich nachvollziehbar, wenn auch schade für uns. Über die gezeigte Leistung der Mannschaft wird in den nächsten Tagen intensiv zu reden sein, dass war überhaupt nicht das, was wir uns vorgestellt haben! Von den Leistungen einiger Spieler sind wir sehr enttäuscht. Diese Niederlagen bringen unser Saisonziel mehr als ins Wanken. Das es auch anders geht, haben wir in dieser Saison ja schon bewiesen. Die Gründe für diese schwachen Leistungen einiger müssen wir dringend herausfinden und abstellen!“