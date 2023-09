Letzte Tests für die Augsburger Panther – Fans reisen per „Sommerzug“ nach Bad Nauheim

In nur elf Tagen beginnt für die Augsburger Panther die 30. Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Das Team von Christof Kreutzer hat bereits sechs Testspiele absolviert und intensiv trainiert. Am kommenden Wochenende stehen die letzten beiden Vorbereitungsspiele an.

Am Freitag, den 8. September, empfangen sie um 19:30 Uhr zum einizigen Heimteste den Ligakonkurrenten Schwenningen im Curt-Frenzel-Stadion. Die Eintrittspreise für das Spiel gegen die Wild Wings betragen 7 Euro für Stehplätze und 14 Euro für Sitzplätze. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre erhalten ihr Ticket kostenlos. Einzeltickets für alle Heimspiele der Panther sind im 1878 SHOP im CFS und online unter www.panthertickets.de erhältlich. Digitale Dauerkarten wurden bereits per E-Mail verschickt, während die physischen Karten im Fanshop oder am Spieltag an der Abholkasse hinterlegt sind.

Am Sonntag, den 10. September, spielt der AEV um 16:00 Uhr im Colonel-Knight-Stadion gegen den EC Bad Nauheim. Das Spiel wird von einigen hundert Fans per Sonderzug begleitet, was sicherlich eine besondere Testspielatmosphäre schaffen wird. Die treuen Anhänger der Schwaben wollen sich damit bei Bad Nauheim für den Klassenerhalt bedanken, der Dank des Finaleinzug der Roten Teufel in der DEL2 möglich wurde.

Der „Sommerzug“ fährt um 09:26 Uhr am Hauptbahnhof Augsburg ab und die Rückfahrt aus Bad Nauheim ist für 19:46 Uhr geplant. Die Ankunft in Augsburg ist um 23:39 Uhr (in Donauwörth bereits um 23:01 Uhr). Tickets für das Spiel sind online unter https://tickets.ec-bn.de erhältlich. Das Spiel wird außerdem kostenpflichtig auf www.sprade.tv gestreamt.