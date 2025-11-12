Letzter Ddr-Verteidigungsminister Lobt Integration Von Nva-Soldaten

Der letzte Verteidigungsminister der DDR, Rainer Eppelmann (CDU), hat angesichts der 70-jährigen Existenz der Bundeswehr die Aufnahme von 15.000 ehemaligen Soldaten der Nationalen Volksarmee als vorbildlich gelobt.

“Das ist für mich eine großartige Leistung”, sagte er dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Denn wenn noch ein Jahr vorher das Signal aus Moskau oder Washington gekommen wäre, dann wären diese beiden Armeen aufeinander losgegangen. Die waren Feinde.”

Eppelmann sagte weiter: “An der Stelle haben wir Deutschen gezeigt, wie man aufeinander zugehen muss. Anders werden wir auch keine friedliche Welt bekommen.”