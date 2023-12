Letzter Tip-Off vor Weihnachten | Ratiopharm Ulm empfängt die Academics Heidelberg

Weihnachtstombola, Weihnachtssingen und das BBL-Duell mit den MLP Academics Heidelberg – dein Heimspiel-Highlight vor dem besinnlichen Weihnachtsfest. Noch sind wenige Tickets erhältlich.Tip-Off ist am Freitagabend (18.30 Uhr) in der ratiopharm arena.

Weihnachten steht vor der Tür und die Ulmer haben zu diesem Anlass exklusive Highlights für Groß und Klein. Sichert sie sich tolle Preise, wie einen Backforcestuhl, VIP-Tickets und vieles mehr bei unserer Weihnachtstombola und seien sie außerdem Teil einer Premiere mit dem größten Orange Xmas-Chor der Welt. Dagegen bleibt für die Mannschaft von ratiopharm ulm trotz vorweihnachtlicher Highlights bei einem durchgetakteten Spielkalender nur wenig Zeit für Besinnlichkeit: „Wir spielen nach Heidelberg noch gegen Ankara am 26. und beim MBC am 29. – da ist Training und Vorbereitung schlichtweg auf der Tagesordnung“, erklärt Trainer Anton Gavel. Zum letzten Spiel vor Weihnachten gastiert mit den MLP Academics Heidelberg der Tabellenvorletzte, der aus Sicht von Forward Philipp Herkenhoff nicht zu unterschätzen ist: „Als Spieler habe ich selbst auch schon in dieser Situation gesteckt. Du spielst gegen den Abstieg und jedes Spiel stellt eine Chance dar. Sie werden es als Zusatzspiel gegen den deutschen Meister sehen und hochmotiviert in diese Partie gehen. Wir müssen die Energie von Anfang an matchen, um dieses Spiel für uns zu entscheiden.“

91,6 Punkte machen die Ulmer im Schnitt und stehen damit ligaweit auf Rang drei. Offensiv immer für ein Ausrufezeichen gut, geht es über starkes Durchsetzungsvermögen und pure Energie in Richtung Korb (61,0%/Platz 2). Die Heidelberger stehen dagegen für eines: Arbeit am offensiven Brett. 14,6 Offensivrebounds schnappt sich die Mannschaft von Joonas Iisalo im Schnitt und erarbeitet sich damit die meisten zweiten Chancen in der gesamten Liga.

Gefordert und nicht zu unterschätzen

Auch wenn die Rollenverteilung klar scheint, haben die Kurpfälzer in dieser Spielzeit mit effektivem Teambasketball auch Mannschaften aus der oberen Tabellenregion bereits an den Rand einer Niederlage gebracht. Zum Auftakt war es Serienmeister Alba Berlin (81:90) und zuletzt die Riesen aus Ludwigsburg (72:75). Wichtige Siege im Abstiegskampf gab es für die Heidelberger gegen die direkten Konkurrenten Tübingen (94:84) und Crailsheim (93:86).

Ulms Head Coach Anton Gavel: „Die Jungs stehen fast durchgehend auf dem Platz oder reisen herum, deshalb werden Energie und Kräfte entscheidend sein. Wir müssen unsere Leistung aufs Parkett bringen und defensiv besser dastehen, als wir das zuletzt getan haben. Dabei wird die Konstanz in unserem Spiel ein wichtiger Faktor sein.“