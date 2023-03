Letztes Heimspiel Sonntags | Nun sind alle FC Augsburg-Spiele terminiert

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die restlichen Spieltage zeitgenau terminiert.

In den letzten vier Partien spielt der FCA dreimal am Samstag, das Heimspiel gegen Dortmund findet sonntags statt.

Am 31. Spieltag trifft der FCA zunächst auf den 1. FC Union Berlin, die Partie gegen die Köpenicker wird am Samstag,

6. Mai, (15.30 Uhr) ausgetragen. Eine Woche später sind die Fuggerstädter zur gleichen Zeit beim VfL Bochum (Samstag, 13. Mai, 15.30 Uhr) zu Gast.

Das letzte Heimspiel gegen Borussia Dortmund steigt hingegen an einem Sonntagabend (21. Mai, 17.30 Uhr). Am 34. Spieltag (27. Mai), an dem alle neun Partien am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) stattfinden, müssen die Rot-Grün- Weißen bei Borussia Mönchengladbach ran.